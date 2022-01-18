В Омской области продолжат строительство водоочистных станций в Кормиловке

Строительство продолжится уже в этом году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу четыре крупных объекта в Омской области было построено в 2021 году в рамках федерального проекта «Чистая вода». В Исилькуле реконструирована насосная станция и построен еще один резервуар. Подобные работы были выполнены в Красном Яре Любинского района, Тюкалинске и селе Куликово Калачиснкого района.

Однако самый крупный объект 2021 года так и остался на этапе котлована. Об этом сегодня, 18 января, в ходе пресс-конференции рассказал глава министерства энергетики и ЖКХ Омской области Антон Гаак. В Кормиловском районе за два года должна была появиться новая насосная станция водоочистки, но подрядчик подвел.

- Самый крупный проект в Кормиловке у нас не выполнен из-за недобросовестных действий подрядной организации. К сожалению, такие организации есть, которые демпингуют, для того, чтобы взять проект. Берут соответствующие авансы и потом мы вынуждены с ними организациями работать, - сетует министр.

В прошлый раз такой организацией стала строительная компания из Челябинска. Все этапы работ, которые они пытались сдать, не принял Росстройконтроль.

- Они не справились и Росстройконтроль ни один вид работ не принял по результатам их деятельности. После того, как они несколько раз выдавали им претензионные письма. Летом мы проводили штаб на объекте и приняли решение, что необходимо расторгнуть контракт и те средства, которые высвободились в рамках реализации этого проекта, мы начали реализовывать новые объекты, которые планировали начать в 2022 году, - объяснил Гаак.

По словам главы ведомства, строительство станции водоочистки в Кормиловском районе всё же продолжится.

Напомним, что проект должен закрыть необходимость в чистой воде для трех поселений: Кормиловка, Борки и Богдановка. Это 1700 кубов в сутки. Стоимость работ составляла размере 200 миллионов рублей