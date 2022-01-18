Омский дептранс: маршрутную сеть изменят, но плату не повысят

В Омске будет сведено к минимуму количество частных маршруток небольшой вместимости. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В городском департаменте транспорта сообщили, что в течение года в Омске не останется перевозчиков, работающих по нерегулируемым тарифам.

- Новая маршрутная сеть при изменении структуры предполагает 100-процентную перевозку по территории города по регулируемым маршрутам, На всех будет единый тариф, единая ценовая политика: 25 рублей при оплате безналом и 30 — наличными. Сохранятся все льготы, а также возможность использования электронных проездных билетов в полном объеме, - сообщил и.о. директора департамента Вадим Кормилец «Городу55».

Кроме того, в городе станет много меньше микроавтобусов небольшой вместимости перевозчики и больше крупногабаритного транспорта. Об этом накануне заявил новый омский мэр Сергей Шелест.