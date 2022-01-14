Роспотребнадзор: после прививки омичам не нужна изоляция

Прививка обезопасит не только Вас, но и ваших близких Фото: Артем КИЛЬКИН

Заболеть самому или заразить других людей сразу после прививки невозможно, об этом сообщил омский Роспотребнадзор. Специалисты проставили акцент на этой информации из-за боязни омичей делать прививки.

При этом вакцина не гарантирует полной безопасности в дальнейшем. Также в ведомстве обращают внимание, что не стоит приобретать поддельные сертификаты - это уголовно наказуемо. За преступление можно получить 4 года тюрьмы или штраф в размере 80 тысяч рублей.

- Использование поддельных сертификатов сродни установке «заглушек» ремня безопасности, и с медицинской точки зрения это крайне неразумно, – подчеркнул вирусолог Александр Лукашев.