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Общество14 января 2022 11:16

В Омске опять дорожают овощи

Администрация города обнародовала новые данные ценового мониторинга
Наталья ВИРКУНЕН
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Традиционно в регионе овощи становятся все менее доступными по цене.

Традиционно в регионе овощи становятся все менее доступными по цене.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 января департамент городской экономической политики администрации Омска сообщил, что после новогодних каникул вверх снова поползли цены на овощи. В частности, более чем на 5% подорожали свежие огурцы и помидоры, на 3-4% - лук и морковь, на 1% - свекла.

Выросли цены на сосиски и сардельки, колбасы, замороженную рыбу, сливочное масти о молоко, овсяную крупу. Но не намного - цены повысились только на 2%.

Отмечено и удешевление. На 11 января 2022 года (по отношению к 28 декабря 2021 года) на 6,4% подешевел маргарин, почти на 5% творог, на процент - охлажденное куриное мясо, сыр, рис, вермишель, сухие смеси, картофель.

В непродовольственной группе снизился в цене стиральный порошок. В целом цены еженедельно исследуются на 48 продовольственных и 20 непродовольственных товаров повседневного спроса в 20 сетевых магазинах города. При подведении итогов мониторинга учитываются данные Омскстата.