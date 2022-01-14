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Общество14 января 2022 7:46

В Омске завершено расследование дела экс-замминистра Марии Степановой

Руководителю предъявлено обвинение в использовании своего служебного положения
Виктория КОВЕРНЕВА
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В должности экс-замминистра Марина Степанова проработала всего два месяца

В должности экс-замминистра Марина Степанова проработала всего два месяца

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершено следствие по делу экс-замминистра ЖКХ Омской области Марины Степановой. Об этом сегодня сообщил следственный комитет по Омской области.

Ее обвиняют в получении взятки и коммерческом подкупе. За 2 года ей «преподнесли» 7 млн рублей, соболью шубу стоимостью 750 тыс. рублей, а так же комплект автомобильных шин. Более того, в качестве «дара» ей оплачивали услуги парикмахера, место на парковке, съемную квартиру в центре и обучение ее супруга в Уральском федеральном университете.

Все имущество женщины опечатано. Помимо срока ей грозит штраф. Сейчас она находится под домашним арестом. Вскоре состоится суд.