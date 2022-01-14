Омские врачи получили по третьей вакцине

В профильном ведомстве подтверждают, что медработники идут на вакцинацио осознанно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения Омской области сообщает о третьем этапе вакцинации медиков. Сейчас прививочная кампания против заболевания коронавирусом продолжается во всех медучреждениях региона.

Этот вопрос был затронут на селекторном совещании министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Чиновник заявил о необходимости повторной вакцинации работников поликлиник и других медицинских учреждений.

Как отметили в региональном ведомстве, в Омской области этот процесс отлажен. Некоторые сотрудники привиты уже по третьему разу.

- В нашем медучреждении привито почти 100 % персонала. Всем, у кого подходит строк ревакцинации, она производится. Мы прекрасно понимаем, какая большая ответственность лежит на наших сотрудниках, - комментирует главный врач Клинической медико-санитарной части № 7 Вячеслав Егоренко.