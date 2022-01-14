Омское правительство обозначило размеры финансирования городской троллейбусной сети

В Омске будут построены новые троллейбусные сети Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне стали известны запланированные на ближайшее время инфраструктурные проекты и выделенная на них сумма. Общий размер запланированных средств составляет почти 4 млрд рублей. На них планируется выполнить 12 новых программ в области развития общественного транспорта и дорожного движения.

Так, на эти деньги планируется построить дорогу на улице Дергачева, реконструировать две автодороги на Бульваре Архитекторов и на улице Шаронова.

Более того, на территории города Омска запланировано еще 5 проектов связанных с развитием новой троллейбусной сети. В это будет вложено около 304 миллионов рублей. На новые пути выйдет 49 обновленных троллейбусов.

Все это, согласно нормативному акту, планируют осуществить к концу 2023 году.