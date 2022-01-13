Омич, скрывавший тело убитого брата восемь лет, пойдет под суд

Долгие годы труп убиенного брата находился во дворе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела 49-летнего жителя села Сосновское Таврического района. Согласно материалам следствия, восемь лет назад мужчина распивал алкоголь с родным братом.

В ходе вечеринки 36-летний компаньон высказал свое недовольство старшему брату по поводу татуировок на теле последнего. Их мужчина наколол в местах лишения свободы. Мужчина оскорбился, схватил нож и ударил им 36-летнего брата в сердце.

Несмотря на присутствие своей жены, обвиняемый оттащил тело, выбросил в колодец и засыпал землей. Его супруга ни разу не обратилась в полицию. Но, скорее всего, о происшествии не раз шептались дома. В прошлом году дочь обвиняемого поделилась с соседкой подозрениями, что отец мог убить ее дядю. Сельчанка сразу обратилась к правоохранителям.

По итогам проверки в колодце следователи обнаружили останки убитого. Да и сам обвиняемый признался в содеянном. Теперь дело направят в суд.