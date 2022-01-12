Вице-мэр Омска Олег Заремба не исключил свой переход в правительство

До прихода в мэрию Заремба работал советником губернатора региона Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сегодня, 12 января, в Концертном зале прошла инаугурация мэра Омска Сергея Шелеста. В кулуарах уже заговорили о предстоящих кадровых перестановках в городской администрации. Одну из них изданию Омск-информ прокомментировал вице-мэр Олег Заремба.

К слову, политику самому прочат должность министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области.

- Я бы не стал разделять команды мэра и губернатора. Это единый организм. Очевидно, что кадровые ротации будут, но политика не изменится. Что касается моего назначения в правительство, то решение принимает руководство региона, – отметил он.

Напомним, сейчас пост министра региональной политики и массовых коммуникаций занимает Михаил Каракоз.