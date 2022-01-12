Омской молодежи начали раздавать по 5 тысяч виртуальных рублей

Всего 5 тысяч рублей можно будет потратить на культпоходы в 2022 году молодым омичам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минкульт региона объявил о старте выплат молодым омичам в возрасте от 14 до 22 лет. На Пушкинскую карту им начисляют по 5 тысяч рублей, которые в течение года можно тратить на покупку билетов в музеи, театры и другие учреждения культуры.

Напомним, что в прошлом году баланс «культурной» карты составлял 3 тысячи рублей, и кино не входило в список мероприятий. С этого года на виртуальные средства можно посетить показы российского кино. Снять деньги или пополнить карту самостоятельно нельзя. Прошлогодние остатки не перетекают в новый период, а просто сгораюют.

В нашем регионе в список учреждений, куда действуют льготные билеты для молодежи, состоит из 56 наименований.