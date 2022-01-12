Омичам предложили погрузиться в казахский быт

Узнать подробности зимнего отдыха можно в туристско-информационном центре Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Праздничный дастрахан в настоящей юрте, катание на конной повозке, лыжное путешествие и другие развлечения на озере Эбейты предлагает региональное министерство культуры. Уникальный тур в «жемчужину степей» теперь доступен и зимой.

- Удивительный туристический коктейль «Зима. Эбейты. Баурсаки», включающий в себя этнокультурный, активный и гастрономический компонент, будет открыт весь зимний сезон по заявкам организованных групп – рассказали в комитете культуры Полтавского района.

А уже с февраля любителям регионального туризма будет доступен новый тур - гастрономический. Как обещают организаторы, он будет с этнографическим уклоном в зимнюю Полтавку Сибирскую.

Напомним, что горько-соленое озеро Эбейты является уникальным по своим свойствам природным объектом, расположенным на стыке Полтавского, Исилькульского и Москаленского районов.