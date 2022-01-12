На содержание дорог города Омска потратят 850 млн рублей

Протяженность дорог города более полутора тысяч километров Фото: пресс-служба администрации города Омска

1841 автомобильную дорогу протяженностью более полутора тысяч километров в этом году городские власти должны содержать и ремонтировать на 850 млн рублей. Такие цифры сегодня обозначила мэрия Омска.

Часть средств, а это 256, 6 млн рублей рублей будет выделено из областного бюджета. Деньги в размере 46,6 млн рублей уже запланированы на комплексный ремонт автомобильной дороги по улице Маргелова в Ленинском округе.

Ещё 200 млн рублей будут распределены на содержание дорог, обслуживаемых Управлением дорожного хозяйства и благоустройства города Омска.

Из городского бюджета в 2022 году на содержание и текущий ремонт уличных сетей выделено около 600 млн рублей.