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Общество12 января 2022 4:06

Омский минздрав не продлил контракт главврачу скорой помощи Максиму Стуканову

Сам медик сейчас находится на больничном
Виктория КОВЕРНЕВА
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Врач готов оспаривать решение ведомства

Врач готов оспаривать решение ведомства

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство здравоохранения Омской области заявило о смене руководителя БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи». Напомним, что с 2011 года возглавляет учреждение Максим Стуканов.

- Трудовой договор с Максимом Стукановым истек и его продление не планируется. Ценя практический и научный опыт профессора Стуканова, ему предложен ряд руководящих постов в системе здравоохранения региона, - сообщил региональный минздрав.

Однако, в своем интервью Городу55 руководитель омских «скорых» сообщил, что уходить в отставку не собирается.

- Меня в известность о моей отставке никто не ставил, я собираюсь работать дальше. Мне просто надо выздороветь. Если кто-то пытается решить что-то сейчас — это незаконно, а значит, этот человек будет разговаривать со мной в суде, - цитирует издание главврача.

Стуканов также подчеркнул, что на данный момент находится на больничном. Он лечится от коронавируса.