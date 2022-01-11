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Общество11 января 2022 11:41

В Омске изменится движение автобусов по направлению к улице Лукашевича

Перемены временные, связаны с земляными работами
Виктория КОВЕРНЕВА
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Автолюбителям стоит учитывать временные ограничения

Автолюбителям стоит учитывать временные ограничения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 11 января, с 22.00 до 8.00 12 января будет перекрыто движение на пересечении проспекта Мира с улицей Заозерной по направлению под виадук - в сторону улицы Лукашевича.

Временные ограничения связаны с проведением земляных работ в районе дома 4 по проспекту Мира.

На этот период пассажирский транспорт будет ездить по измененным маршрутам: автобусы 103, 109, 307, 343, 470 при движении в направлении улицы Лукашевича поедут по Красному пути, улице Березовой, проспекту Королева, улице Заозерной, далее по утвержденным схемам.

- Для удобства пассажиров по громкой связи будут сообщать о частичном изменении маршрутов. После завершения работ движение восстановят по стандартным схемам, - пояснили в мэрии Омска.