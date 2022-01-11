Команда Фадиной из омской мэрии ушла в отставку

В отставку по окончании срочных договоров вышли шесть замов экс-мэра Оксаны Фадиной. Фото: Алена Сухинина.

11 января, согласно закону, из омской администрации ушли в отставку шесть руководителей. Среди них - первый заместитель и исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин, заместители мэра Олег Заремба, Анастасия Терпугова, Елена Русинова и Кирилл Брюхов, руководитель аппарата мэра Светлана Олифер.

Договоры с высокими чиновниками должны быть расторгнуты до вступления в должность нового мэра. Оно состоится завтра, 12 января, в Концертном зале Омска.

Возможно, после назначения мэром Омска Сергея Шелеста, кому-то из заместителей найдется место в администрации города снова. Ранее некоторым из перечисленных чиновников прочили посты в аппарате губернатора Омской области.