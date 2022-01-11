Омскую сауну, где дети отравились парами хлора, закрыли на месяц

Несколько омских семей получили в новогодние каникулы неприятный подарок от омского банного комплекса. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Омские судебные приставы по решению суда закрыли на 30 суток сауну «Райская лагуна» на улице Дианова, где 3 января парами хлора отравились сразу девять несовершеннолетних.

Напомним, что после происшествия омский Роспотребнадзор в ходе проверки выявил нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Куйбышевский районный суд по итогам этой проверки вынес решение о закрытии номера «Экзотик» сроком на 1 месяц. Номер был опечатан судебными приставами.