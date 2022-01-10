В Омске у полицейского-покровителя массажных салонов арестовали имущество на 8 млн рублей

У подельника Быкова арестовали дом и земельные участки на общую сумму 3,3 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Громкое дело экс-начальника УМВД России по городу Омску Евгения Быкова готовится к передаче в суд. Об этом сегодня, 10 января, рассказали в следственном комитете по Омской области. Его обвиняют в получение взятки в особо крупном размере. А его подчиненного - руководителя отдела по исполнению административного законодательства Михаила Лебедева - в посредничестве.

- По данным следствия, в течение двух лет начальник УМВД России по городу Омску полковник полиции Быков получил через посредника - подполковника полиции Лебедева от предпринимателя – владельца сети «массажных» салонов в виде взяток денежные средства в общей сумме 6 миллионов 450 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство противозаконной деятельности, - поясняют в следкоме.

Кроме того, по такой же схеме Быков получал деньги от предпринимателя, который торговал контрафактным алкоголем и табаком.

Напомним, что в апреле 2021 года подозреваемые были задержаны. В ходе следствия Быков вину признал частично, Лебедев – в полном объеме. Оба были уволены из органов внутренних дел «за совершение порочащего проступка».

- По инициативе следствия судом наложен арест на имущество Быкова – два автомобиля, жилое помещение на общую сумму боле 8 миллионов рублей; а также на имущество Лебедева – дом и земельные участки на общую сумму 3,3 миллиона рублей, - рассказали в следственном комитете.

В настоящее время следствие окончено. За покровительство незаконному бизнесу подельникам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.