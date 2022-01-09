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Общество9 января 2022 8:38

В Омске открылась новая аптечная сеть родом из Екатеринбурга

На днях сеть «ЖиВика» открыла третью торговую точку в нашем городе
Наталья ВИРКУНЕН
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В Екатеринбурге аптеки этой сети расположены чуть ли не на каждом шагу.

В Екатеринбурге аптеки этой сети расположены чуть ли не на каждом шагу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце 2021 года в Омске начали открывать аптеки под екатеринбургским брендом «ЖиВика». В декабре две торговые точки сети-дискаунтера появились в городке Нефтяников и на Левом берегу.

В начале этого года третья аптека сети распахнула свои двери для посетителей по улице Серова. По данным официального сайта, более чем на тысячу фармацевтических и сопутствующих товаров здесь обещают цену ниже на 15%, чем в других аптеках.

Сколько именно точек появится в Омске, пока неизвестно. Юридически аптечная сеть зарегистрирована на ООО «Альфа Живика», которое числится в Екатеринбурге. Обороты компании в 2020 году достигли 5,8 млрд рублей.