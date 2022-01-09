В Омске на проспекте Маркса снесли ветхие склады Минобороны

Возможно, найденные омские артефакты попадут в музей, как эти камни. Но пока царские кирпичи под снегом и никому не нужны, кроме историков. Фото: Иван МАКЕЕВ

В самом центре Омска близятся к завершению работы по сносу и демонтажу бывших военных складов Миноброны. Как сообщает «Омскрегион», на территории обнаружено множество кирпичей с царским клеймом, кованые балки и строительные изделия с таинственными надписями.

Но как ценные находки будут использованы в дальнейшем - неизвестно. По этому поводу омские историки сейчас негодуют: находки с грудами мусора ждут печальной участи под слоем снега. Возможно, их просто сравняют с землей.

Напомним, здания военных складов, построенных два века назад, у ведомства выкупил омский бизнесмен Михаил Попов. Скоро здесь начнется строительство многоквартирного дома.