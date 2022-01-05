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Общество5 января 2022 4:04

У омского автобусного маршрута №20 сменился перевозчик

На смену «АвтоСиле-55» пришел «Автодор»
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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У омского автобусного маршрута №20 сменился перевозчик

У омского автобусного маршрута №20 сменился перевозчик

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

У омского автобусного маршрута №20 сменился перевозчик: теперь его обслуживает «Автодор». Это же перевозчик работает на таких популярных маршрутах, № 64, 73 и 59.

Компания «Автодор» входит в «Омский транспортный союз».

Напомним, что прошлым перевозчиком на маршруте была «АвтоСила-55». Однако недавно от горожан начали активно поступать жалобы. Так, например, движение автобусов нельзя было отследить на сервисе «Яндекс. Карты». Кроме того, на линию начали выводить малогабаритные «Газели Некст».

Сейчас на 20-м работают больше десятка автобусов.