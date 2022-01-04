Погоня со стрельбой произошла в Омске Фото: Алексей БУЛАТОВ

На автодороге «Омск-Черлак» 1 января произошла погоня со стрельбой. Сотрудникам ГИБДД пришлось палить по колесам машины, за рулем которой находился пьяный водитель, сообщили в ведомстве.

Автомобилист лихачил на дороге, то и дело провоцируя ситуации, из-за которых могли пройти аварии. На все требования госавтоинспекторов прижаться к обочине и затормозить, он не реагировал. Тогда дорожным полицейским пришлось взяться з атабельное оружие.

«Сотрудники ведомства произвели один предупредительный выстрел в безопасную сторону, после чего направили еще один выстрел по задним колесам. Так, сотрудники полиции, повредив колесо автомобиля, сумели остановить транспортное средство в районе 40 километра указанной автодороги», — прокомментировали в ГИБДД региона.

Только тогда машина затормозила. Алкотестер показал значение в 0, 445 мг/л. Мало того, что мужчина был пьян, оказалось, что в машине помимо него находился 14-летний мальчик, для которого тот является отчимом.

Матери ребенка сразу же позвонили и она поспешила приехать за сыном. В отношении жителя Черлака возбужден целый список административных дел. Машину отправили на спецстоянку.