В Омском регионе значительно подорожали творог и говядина

Творог в регионе значительно вырос в цене Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ресурс Минфина РФ «Ай мониторинг» огласил данные Росстата по динамике средних розничных цен на отдельные товары и услуги в Омской области по состоянию на 27 декабря 2021 года.

Как заявляет Росстат, творог в Омской области с 20 по 27 декабря 2021 года вырос в цене на 6,44 рубля до 336,67 рубля за килограмм.

Кроме творога, за указанный период в Омской области прилично подорожала говядина. По информации Росстата, к 27 декабря 2021 года, говядина в регионе поднялась в цене на +5,02 рубля до 365,94 рубля за килограмм.