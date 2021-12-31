Губернатор Бурков назначил Дмитрия Ушакова первым зампредом омского правительства

Анонс о высоком назначении прозвучал еще в середине декабря. Фото: инстаграм Дмитрия Ушакова.

30 декабря 2021 года губернатор Омской области Александр БУРКОВ подписал ряд указов о реструктуризации и перераспределении обязанностей между членами правительства Омской области. Портал «Омская губерния» сообщает о сокращении штатной численности в министерствах.

Кроме того, губернатор назначил Дмитрия УШАКОВА с 30 декабря 2021 года первым заместителем председателя правительства Омской области. Теперь первый зам в лице Дмитрия УШАКОВА будет координировать деятельность министерства экономики, министерства имущественных отношений, министерства природных ресурсов и экологии, Региональной энергетической комиссии, Главного управления контрактной системы Омской области. В его функции входят также вопросы в сфере цифрового развития.