Экс-депутат Нурлан Картабаев осужден на условный срок за мошенничество в размере 700 тысяч бюджетных рублей

Депутат отчитывался о расходах на поездки к избирателям, а по факту проводил время за границей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 декабря Центральный районный суд признал виновным бывшего депутата Законодательного Собрания Омской области VI созыва 46-летнего Нурлана Картабаева в преступлении по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере. Подсудимому назначено 2,5 года лишения свободы условно. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Согласно материалам дела, бывший народный избранник с апреля 2018 года по июль 2020 года подавал для своего руководства подложные отчёты о расходах. Фактически находясь за границей, Картабаев отчитывался об аренде автомобилей для поездок в районы области и получал затем возмещение на указанные суммы. Суд установил, что в указанный период ему удалось незаконно получить из бюджета 719 876 рублей.

В суде подсудимый признал вину, раскаялся, полностью возместил причинённый ущерб.