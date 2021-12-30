В Омске на Новый год будут работать 11 телефонов экстренных служб

телефон Единой дежурно-диспетчерской службы 78-78-78 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии продолжительных выходных омская мэрия провела совещание с ресурсоснабжающими организациями города. Как отметили компании, работа в новогодние праздники продолжится в штатном режиме.

Несмотря на полную уверенность в собственных силах и состоянии сетей омичам напомнили телефоны, куда можно обратиться в случае чрезвычайной ситуации:

АО города Омска «Омскэлектро»: 32-22-15, 65-63-27, 55-05-57;

АО «ОмскВодоканал», диспетчерская (водопровод): 75-16-00; диспетчерская (канализация): 75-04-00;

АО «Омскгоргаз»: 70-04-04, 97-73-77;

АО «Омскоблгаз»: 71-38-38;

АО «ОмскРТС»: 40-06-91;

МП города Омска «Тепловая компания»: 68-05-46, 68-39-68;

Диспетчерская служба Управления дорожного хозяйства и благоустройства 31-74-82;

Единая дежурно-диспетчерская служба города Омска: 78-78-78.