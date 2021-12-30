Омский пивзавод на Волочаевской отреставрируют под выставочный зал

Часть старого пивзавода отреставрируют. Сейчас памятник культуры находится в плачевном состоянии. Фото: 2ГИС

Давно начались обсуждения, что же делать со старым зданием пивзавода на Волочаевской, неподалеку от ТЦ «Миллениум». Историческое здание признано памятником культуры, но находится в плачевном состоянии. И вот сейчас, похоже, дело сдвинется с мертвой точки, и его все же реконструируют.

Минкульт опубликовал акт историко-культурной экспертизы, который рассматривал возможность реставрации «Здания цистерн со складом, 1898-1902 гг.». оно входит в состав пивзавода. В нем хотят сделать выставочный зал.

- Представленной на экспертизу научно-проектной документацией предусмотрены

мероприятия по реставрации и восстановлению архитектурного облика объекта культурного наследия, соответствующего эпохе его постройки, согласно современным действующим нормам и правилам на период 2020 г. с сохранением исторического стиля здания, с учетом замены, пришедших в неудовлетворительное состояние строительных и отделочных материалов, - отмечается в документе.

Объем работы предстоит большой. В планах отреставрировать кирпичную кладку, избавиться от трещин, укрепить перекрытия, отреставрировать фасад, восстановить элементы декора, поменять крышу, проводку, канализацию и вставить новые окна.