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Общество29 декабря 2021 5:14

Бурков в отчете Мишустину: В Омске коллективный иммунитет выше среднего по России

Регион пережил четвертую волну коронавируса
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Губернатор отчитался перед премьер-министром о ситуации с ковидом в регионе.

Губернатор отчитался перед премьер-министром о ситуации с ковидом в регионе.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин провел последнее в 2021 году совещание координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. В своем докладе губернатор Омской области отметил, что Омск успешно пережил четвертую волну ковида. По словам губернатора, регион успешно справился с повышенной нагрузкой в ноябре, сбоев в работе не наблюдалось. Также глава региона отметил, что коллективный иммунитет в Омской области выше, чем в среднем по России.

- На сегодняшний день у нас работает 76 стационарных прививочных пунктов и 120 выездных бригад. Мы стараемся наращивать вакцинацию, наши возможности позволяют прививать до 15 тысяч человек в сутки, здесь работа не останавливается и не будет прекращаться в праздничные дни, - отметил губернатор.

По последним данным в Омской области первым компонентом вакцинированы 1 018 000 человек (85,4%), вторым компонентом - 790 370 человек (66,3%).