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Общество28 декабря 2021 8:57

Федеральные деньги в Омск будет привлекать Оксана Фадина

Экс-мэр возглавит специальную комиссию в данном направлении
Наталья ВИРКУНЕН
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Федеральные инвестиции региону очень нужны, это все понимают

Федеральные инвестиции региону очень нужны, это все понимают

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На заключительном аппаратном совещании правительства Омской области, которое состоялось 27 декабря, губернатор региона Александр Бурков сообщил, что бывший мэр Омска, а ныне депутат Госдумы Оксана Фадина будет координировать деятельность сенаторов и депутатов от Омской области в российском парламенте по привлечению инвестиций из федерального бюджета. Также в ходе совещания министры региона докладывали предварительные итоги выполнения нацпроектов и инвестиционных программ.

- Необходимо проработать состав комиссии, которая должна быть формализована решением губернатора, включить в её состав депутатов и сенаторов, представителей исполнительного органа власти региона для работы с федеральными ведомствами по привлечению средств, - поручил глава Омской области.

Профессиональная деятельность Оксаны Фадиной тесно связана со сферой экономики, инвестиций и управления. Депутат Госдумы РФ является кандидатом экономических наук, возглавляла министерство экономики Омской области.