Федеральные деньги в Омск будет привлекать Оксана Фадина

Федеральные инвестиции региону очень нужны, это все понимают Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На заключительном аппаратном совещании правительства Омской области, которое состоялось 27 декабря, губернатор региона Александр Бурков сообщил, что бывший мэр Омска, а ныне депутат Госдумы Оксана Фадина будет координировать деятельность сенаторов и депутатов от Омской области в российском парламенте по привлечению инвестиций из федерального бюджета. Также в ходе совещания министры региона докладывали предварительные итоги выполнения нацпроектов и инвестиционных программ.

- Необходимо проработать состав комиссии, которая должна быть формализована решением губернатора, включить в её состав депутатов и сенаторов, представителей исполнительного органа власти региона для работы с федеральными ведомствами по привлечению средств, - поручил глава Омской области.

Профессиональная деятельность Оксаны Фадиной тесно связана со сферой экономики, инвестиций и управления. Депутат Госдумы РФ является кандидатом экономических наук, возглавляла министерство экономики Омской области.