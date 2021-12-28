Омский завод «Полет» ищет подрядчика на контракт почти в 6 млн рублей

Ракеты-носители для «Ангары» выпускают в Омске Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 27 декабря 2021 года, стартовала новая попытка поиска подрядчика для технического перевооружения объектов АО «ГКНПЦ им. Хруничева» в Омской области. Речь идет о трех корпусах омского филиала компании – производственного объединения «Полет», сообщает «СуперОмск».

Согласно техтребованиям, подрядчик должен будет подготовить проектно-техническую документацию для реконструкции корпусов завода №№ 12, 94 и 95. Здесь в дальнейшем планируют производство ракет-носителей «Ангара».

По задумке, работы должны будут продлиться до ноября 2023 года. Стоимость контракта составляет 5,88 миллиарда рублей. Напомним, что в течение 2021 года конкурс с такими условиями запускали уже трижды. Подрядчик так и не нашелся. Однако сумма каждого последующего контракта так и не увеличивалась.