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Общество27 декабря 2021 8:34

Директор двух омских охранных агентств задолжал работникам 6 миллионов

Он не выплачивал им зарплату 2 месяца
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич не признал, что не платил сотрудникам зарплату.

Омич не признал, что не платил сотрудникам зарплату.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суде будут рассматривать дело о невыплате зарплаты. Прокуратура подозревает 51-летнего омича, который был директором двух охранных агентств, в том. Что он два месяца не выплачивал людям зарплату.

В ходе следствия выяснили, что с июля по ноябрь 2019 года директор ЧОПов не платил 177 работникам, которые даже не были официально устроены на работу. Общая сумма долга составила 5,7 миллионов. Свою вину в преступлении омич не признал. В ходе следствия, чтобы выплатить долги перед работниками, арестовали имущество подозреваемого и третьих лиц на 6 миллионов рублей. Дело передадут для рассмотрения в мировой суд.