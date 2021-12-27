Директор двух омских охранных агентств задолжал работникам 6 миллионов

Омич не признал, что не платил сотрудникам зарплату. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суде будут рассматривать дело о невыплате зарплаты. Прокуратура подозревает 51-летнего омича, который был директором двух охранных агентств, в том. Что он два месяца не выплачивал людям зарплату.

В ходе следствия выяснили, что с июля по ноябрь 2019 года директор ЧОПов не платил 177 работникам, которые даже не были официально устроены на работу. Общая сумма долга составила 5,7 миллионов. Свою вину в преступлении омич не признал. В ходе следствия, чтобы выплатить долги перед работниками, арестовали имущество подозреваемого и третьих лиц на 6 миллионов рублей. Дело передадут для рассмотрения в мировой суд.