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Общество27 декабря 2021 7:52

В омском сквере Красной звезды появились новогодние композиции

Новый сквер впервые украсили к Новому году
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Основой концепции стали светодиодные украшения.

Основой концепции стали светодиодные украшения.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омские парки и скверы продолжают украшать к новогодним праздникам. Накануне завершили установку всех композиций и в обновленном сквере Красной звезды. Это общественное пространство в рамках нацпроекта отремонтировали в этом году, он впервые был украшен к Новому году.

После ремонта сквер украсили впервые.

После ремонта сквер украсили впервые.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Здесь появились корона, карета, принцесса и волшебные зеркала. Все фигуры выполнены из светодиодных гирлянд. Из снега здесь поставили оленя, также установили деревянную горку для детей настоящую ель.

Новогодние композиции станут местом для фотосессий.

Новогодние композиции станут местом для фотосессий.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Мы надеемся, яркие световые композиции понравятся омичам и данные конструкции не только украсят территорию округа, но и станут удачным местом для проведения фотосессий, – поделилась начальник отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Ленинского округа, главный архитектор округа Анастасия Самошина.

В 2022 году благоустройство сквера будут продолжать. Как отметили в мэрии, запланирована установка спортивной площадки, велодорожки и входной группы.