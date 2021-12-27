В омском сквере Красной звезды появились новогодние композиции

Основой концепции стали светодиодные украшения. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омские парки и скверы продолжают украшать к новогодним праздникам. Накануне завершили установку всех композиций и в обновленном сквере Красной звезды. Это общественное пространство в рамках нацпроекта отремонтировали в этом году, он впервые был украшен к Новому году.

После ремонта сквер украсили впервые. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Здесь появились корона, карета, принцесса и волшебные зеркала. Все фигуры выполнены из светодиодных гирлянд. Из снега здесь поставили оленя, также установили деревянную горку для детей настоящую ель.

Новогодние композиции станут местом для фотосессий. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Мы надеемся, яркие световые композиции понравятся омичам и данные конструкции не только украсят территорию округа, но и станут удачным местом для проведения фотосессий, – поделилась начальник отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Ленинского округа, главный архитектор округа Анастасия Самошина.

В 2022 году благоустройство сквера будут продолжать. Как отметили в мэрии, запланирована установка спортивной площадки, велодорожки и входной группы.