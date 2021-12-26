В Омске началось строительство особой экономической зоны «Авангард»

Для резидентов экономической зоны предусмотрены преференции от омского правительства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство объектов особой экономической зоны «Авангард» началось в Омске, сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор Омской области Александр Бурков.

- Первый шаг сделан, и уже есть предприятие, которое вышло на объекты. Начинается строительство. В следующем году начинаем подвод инженерных сетей, - прокомментировал глава региона.

Цена проекта всей экономической зоны сегодня составляет 45 млрд рублей, что почти вдвое выше первоначальных расчетов.

- Инвесторы рассмотрели, посчитали интересы и увеличили объемы планируемого производства, - пояснил Бурков. - Это касается проекта графитированных электродов для металлургии.

Всего из четырех заявок, поданных на участие в проекте, две утверждены и еще две - на стадии рассмотрения.

- Параллельно управляющей компанией «Авангарда» ведутся переговоры с рядом инвесторов по размещению производственных проектов на территории экономической зоны с общим объемом инвестиций около 5 млрд рублей, - завершил губернатор.