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Общество26 декабря 2021 6:49

В Колосовском районе Омской области пропали трое подростков

Судя по всему, мальчишки сбежали из детского дома
Наталья ВИРКУНЕН
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Троих подростков разыскивают в сильные морозы. Фото: Отряд «Доброспас Омск».

Троих подростков разыскивают в сильные морозы. Фото: Отряд «Доброспас Омск».

В паблике ПСО «ДоброСпас-Омск» вчера, 25 декабря, появилась ориентировка на розыск подростков. Оказалось, что парни покинули детский дом в селе Колосовка.

Об этом также сообщил директор детского образовательного учреждения Колосовского района. В ориентировке говорится, что двое 16-летних ребят и один 17-летний ушли вечером 24 декабря из воспитательного учреждения и не вернулись. Ориентировки с приметами были направлены в полицию.

По данным полиции, один из парней сбегает уже не в первый раз.