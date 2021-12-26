Пассажиры рейса Омск-Краснодар компании «Азимут» 16 часов не могли вылететь

Причины задержки - технические. Фото: авиакомпания «Азимут».

25 декабря стало известно, что пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» ждали своего вылета на протяжении 16 часов.

По расписанию борт самолета должен был взлететь в 6:05 утра местного времени. Но сначала на сайте аэропорта сообщалось, что рейс А4326 «Омск - Краснодар» задерживается до 13:30, в 15.15 появилась информация о том, что вылет откладывается до 18 часов и ожидается резервный самолет. В 17.00 в аэропорту снова сообщили о задержке до 20 часов. Позже время вылета снова сдвинули - до 22 часов. В итоге самолет поднялся в воздух в 22:32.

Один из пассажиров, а им оказался известный омский эколог Сергей Костарев написал в телеграм-канале: «В Омском аэропорту уже седьмой час не может взлететь самолёт в Краснодар. И это не проблема погоды. Это супер-джет 100 компании #азимут со всеми вытекающими последствиями».