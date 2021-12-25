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Общество25 декабря 2021 6:24

Больше 10 лет москвич считал себя совладельцем омской коммерческой компании

Он заплатил за свою долю честно, но акции от партнера так и не получил
Наталья ВИРКУНЕН
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За свою долю обманутый предприниматель заплатил 350 тысяч рублей. Фото: pixabay.

За свою долю обманутый предприниматель заплатил 350 тысяч рублей. Фото: pixabay.

Уголовное дело о мошенничестве по продаже акций сельскохозяйственного предприятия на 350 тысяч рублей передается в суд. Об этом рассказали в УМВД России по Омской области.

Согласно материалам дела, около 10 лет назад омский бизнесмен предложил своему товарищу из Москвы войти в долю омского предприятия. Деньги были переведены, однако в состав акционеров горе-приобретателя так и не включили. Ему были переданы фиктивные документы на владение половиной компании.

10 лет спустя, когда приятели рассорились, житель столицы запросил выписку из реестра, где не нашел своего имени. На партнера завели уголовное дело.