Семеро омичей пойдут под под суд за подставные аварии

О подставном характере аварий говорили различные экспертизы, а также свидетельские показания Фото: Иван Макеев

Целая преступная группа в Омске, которая на протяжении двух лет организовывала подставные аварии вскоре пойдет под суд. Следователи УМВД России сообщили о том, что завершено расследование уголовного дела, обвиняемыми по которому будут назначены семеро молодых парней.

В течение 2029 и 2020 годов они инсценировали около 20 ДТП. Организатором выступил 29-летний омич. Для участия в спланированных авариях он приобрел 8 автомобилей марок «Ниссан», «Мерседес» и «Порше». Для мнимых автоаварий, как правило, выбирали участки дорог, отдаленные от центра города Омска, на окраинах. После документы передавали в страховые компании и получали выплаты. В общей сложности молодые люди незаконно получили свыше 4,3 млн рублей.

Соучастникам в скором времени будет предъявлено обвинение в совершении 16 фактов мошенничества в сфере страхования в составе организованной группы по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ. Возможный срок тюремного заключения – 10 лет.