Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 декабря 2021 9:51

В Омске установят самое большое колесо обозрения в Сибири

Его монтаж уже начали в парке «Зеленый остров»
Наталья ВИРКУНЕН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Высота омского колеса составит 68 метров

Высота омского колеса составит 68 метров

Фото: Андрей АБРАМОВ

24 декабря в парке «Зеленый остров» начали установку самого большого колеса обозрения в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщил руководитель бюджетного учреждения «Центр компетенций городской среды» Алексей Сокин.

Высота аттракциона составит 68 метров. Закончить монтаж колеса строители планируют уже к новому году, но в работу аттракцион запустят только в мае следующего, с началом летнего сезона.

В данный момент устанавливают центральный вал конструкции.

Также в центре компетенций, который занимается благоустройством городского парка уже второй год, сообщили, что помимо колеса, летом 2022 года омичи смогут прокатиться еще на 16 новых аттракционах.