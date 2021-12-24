В Омске установят самое большое колесо обозрения в Сибири

Высота омского колеса составит 68 метров Фото: Андрей АБРАМОВ

24 декабря в парке «Зеленый остров» начали установку самого большого колеса обозрения в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщил руководитель бюджетного учреждения «Центр компетенций городской среды» Алексей Сокин.

Высота аттракциона составит 68 метров. Закончить монтаж колеса строители планируют уже к новому году, но в работу аттракцион запустят только в мае следующего, с началом летнего сезона.

В данный момент устанавливают центральный вал конструкции.

Также в центре компетенций, который занимается благоустройством городского парка уже второй год, сообщили, что помимо колеса, летом 2022 года омичи смогут прокатиться еще на 16 новых аттракционах.