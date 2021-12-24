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Общество24 декабря 2021 8:35

Омичка перерезала невестке горло из-за того, что та плохо заботилась о ее сыне

Это женщина поняла после нескольких дней пьянства
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Мать убила невестку, пока сын спал в соседней комнате.

Мать убила невестку, пока сын спал в соседней комнате.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске будут судить 65-летнюю омичку, которую обвиняют в убийстве собственной невестки.

Следователи установили, что ранее судимая за убийство женщина, освободилась в августе 2021 года и приехала к сыну. Освобождение решили отмечать большим застольем, продлившимся несколько дней. На нем присутствовали родственники и 37-летняя сожительница сына женщины. Спустя несколько дней. 8 октября, хозяин дома ушел спать, а его мать и жена остались наедине. Тогда подозреваемая взяла кухонный нож и ударила невестку в горло. Свои действия она объяснила тем, что невестка плохо заботилась о ее сыне, тунеядствовала и часто выпивала.

Сейчас пожилая омичка находится под стражей, а дело готовят к передаче в суд для рассмотрения.