В 2022 году для омичей сохранят льготные тарифы на вывоз мусора

Вывоз мусора в первом полугодии 2022 для омичей будет стоить столько же, сколько в 2021. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Накануне в Омске прошло очередное заседание РЭК, на котором обсудили и приняли тарифы по обращению с ТКО на 2022 год. Есть хорошая новость, для омичей сохранили льготные тарифы на первую половину года. До лета омичи будут платить за вывоз мусора столько же, сколько и в 2021 году.

Для благоустроенных многоквартирных домов тариф составит 841,13 рублей/куб, что в пересчете по нормативам потребления получается 102,61 рубль. В неблагоустроенных домах тариф составит 928,53 рублей/куб, на человека это получается 113,28 рублей. Для жителей области тарифы все же немного подросли. Жильцы благоустроенных домов будут платить по 106,65 - 140,79 рублей с человека, а в неблагоустроенных по 93,71 - 123,83 рублей.

В комиссии отметили, что тариф на 2022 год утвержден в размере 1018,95 руб./куб. м и 6830,17 руб./тонна.