Омский Россельхознадзор конфисковал больше 21 кг импортного сыра

Из фото Управления Россельхознадзора в Омской области видно, что уничтожили элитные и довольно дорогостоящие сорта сыров

22 декабря омское отделение управления Россельхознадзора в Омске в ходе очередного рейда обнаружили на омских прилавках 21 кг и 49 гр сыра из Италии, Испании, Германии. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Напомним, что с 2014 года в России действуют те или иные санкции на ввоз и продажу импортной продукции. На этот раз «запрещенкой» оказались элитные европейские сыры, которые в открытую и без сопутствующих документов продавали на Казачьем рынке города.

«После задержания и составления процессуальных документов продукция изъята из оборота, произведено уничтожение всей задержанной партии сыра», - говорится в сообщении.

Нарушители будут оштрафованы.