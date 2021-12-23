Омский детсад №13 подводит годовые итоги участия в нацпроекте «Демография»

Дети с радостью ходят в отремонтированные группы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уходящий 2021 год, когда в регионе активно реализовывали нацпроект «Демография», принять участие в программе получилось у омского детсада №13.

Благодаря финансированию, в здании установлена система видеонаблюдения, облагорожена уличная территория, установлены навесы с ограждениями у всех входов в учреждение, заменены все окна. В ноябре открылась группа для детей раннего возраста до 3 лет.

- У нас сложились партнерские отношения с другими учреждениями образования, культуры и здравоохранения, с шефскими предприятиями. Это дает дополнительные возможности в процессе воспитания малышей, - пояснила заведующая детсада Ольга Прокопьева. - По итогам общественной экспертизы и потребительской оценки качества наш детсад отмечен сертификатом как лидер рейтинга ТОП-10 по критерию «Доброжелательность и компетентность работников. Финансирование в рамках нацпроекта дает нашим педагогам понимание, что мы делаем что-то полезное, и у нас есть такая радостная возможность.