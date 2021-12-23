Омские перевозчики снова просят поднять компенсацию за льготных пассажиров

Омским перевозчикам отказались поднять компенсацию за перевозку льготников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый год перед праздниками появляются сообщения о новых тарифах в общественном транспорте. На 2022 год РЭК уже утвердила предельную стоимость проезда на муниципальном транспорте. Для автобусов он составил чуть больше 47 рублей, для троллейбусов более 65 рублей. Разницу между предельным тарифом и реальной стоимостью проезда для муниципалов полностью компенсируют из бюджета.

Частным перевозчикам также положена компенсация, но не полностью. За каждого льготника, который получает бесплатный проезд от государства, например, они получают только 20 рублей. По мнению частных перевозчиков, это гораздо ниже обоснованной стоимости проезда. По их подсчетам, перевозка одного пассажира в 2022 году обойдется примерно в 39,56 рублей.

- Доходы частных перевозчиков составляют только от провозной платы пассажиров. А количество пассажиров, которым предоставлено право бесплатного проезда, на некоторых маршрутах достигает более 30 процентов. Мы, хорошо понимаем, что перевозка граждан имеющих льготы на проезд в общественном транспорте, связана с мерами социальной поддержки граждан, и это заслуженные льготы. И мы, как часть общественного транспорта города, добровольно осуществляем перевозку льготников. Только почему, за одинаковую услугу муниципальный перевозчик, получает компенсацию из бюджета по утвержденному максимальному тарифу, а частные перевозчики, за эту же услугу, находясь в одних экономических условиях, получают компенсацию в несколько раз меньшую? – прокомментировал ситуацию Частный перевозчик Роман Поварченков.

В этом году перевозчики, как и всегда, обратились к министерству труда и соцзащиты с просьбой повысить компенсацию за перевозки льготных пассажиров, но, как отметили представители СРО «Омские перевозчики», им ответили отказом. Власти предложили либо заключить контракты на следующий год по старым ценам, либо вовсе отказаться от перевозки льготников.