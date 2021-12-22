На трассе под Омском в серьезной аварии пострадали 4 человека

В аварии пострадали 4 человека. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня днем серьезная авария произошла на трассе между Омском и Новосибирском. О столкновении в Госавтоинспекцию сообщили в 14:00. Предварительно установили, что 70-летний водитель автомобиля «Тойота Рактис» в районе 893 километра автодороги Челябинск – Новосибирск не справился с управлением и столкнулся с «Тойотой Надя», за рулем которой находился 44-летний омич.

В результате столкновения обе иномарки серьезно повредились, а два водителя и их пассажиры, женщины 45 и 66 лет, обратились к медикам за помощью. В обстоятельствах аварии полицейские разберутся во время проверки, по окончании которой будет принять окончательное решение.