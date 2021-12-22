Черлакский мясокомбинат в Омской области продали вчетверо дешевле

Ещё два года назад на заводе кипела работа Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях стало известно, что оставшийся от обанкроченного Черлакского мясокомбината в Омской области имущественный комплекс продали на аукционе всего за 5,2 млн рублей. Изначально лот предприятия-банкрота был выставлен на продажу в феврале 2021 года за 19, 2 млн рублей.

Но почти за год конкурсному управляющему ООО «Черлакский мясокомбинат» Ирине МЕЦЛЕР так и не удалось найти покупателя. Новым собственником стал индивидуальный предприниматель из Черлака Игорь ПРОСКУРИН. Согласно ЕГРИП, он специализируется на электромонтажных работах и деревообработке.

Девять зданий в Черлаке ему удалось выкупить почти в четыре раза дешевле. Также провели аукцион по другим лотам, которые приобрели предприниматели из Омска, Исилькуля, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Новосибирской области.

В 2000-е годы проданный с молотка мясокомбинат был успешным мясоперерабатывающим предприятием. Процедура банкротства компании запущена лишь в 2020 году.