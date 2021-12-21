В Омске открыли 72 школьных лаборатории и свыше 5,5 тысяч мест в кружках для детей с ОВЗ

Дети свободно выбирают себе допзанятия, а министерство образования проводит анализ, что малышам интереснее - и внедряют больше именно таких программ. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В омском правительстве 21 декабря подвели итоги работы министерства образования по реализации нацпроекта «Образование» в 2021 году. На реализацию выделено более 3,8 млрд рублей.

- В открытых в этом году 72 центрах «Точка роста» школьники получили возможность изучать физику, химию и биологию на обновленном оборудовании, - сообщила первый заместитель министра образования Инна Елецкая.

По подпроекту «Цифровая образовательная среда» для 179 общеобразовательных организаций удалось приобрести ноутбуки, серверы, интерактивные панели, IP камеры.

Также в 2021 году была продолжена работа по реорганизации системы дополнительного образования. Благодаря автоматизированной системе «Навигатор» для семей был обеспечен свободный доступ к информации о кружках и секциях. В выборе не ограничивали: детей принимали на любые направления. Сейчас больше 82% омичей 5-18 лет занимаются дополнительно.

А для детей с особенностями развития создано 5 682 новых мест дополнительного образования с адаптированными программами.