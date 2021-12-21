Омский общественный транспорт стал экологичнее

Такой подвижной состав не только более экологичен, но и удобен для населения, за счет широких дверей и пониженного уровня пола Фото: пресс-служба администрации города Омска

По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в Омске составили в 2018 году 87,1 тысячу тонн.

Поэтому с 2020 года для города активно приобретают автобусы, работающие на природном газе. Тогда же закупили 40 экологичных автобусов НЕФАЗ 5299-30-56 и Volgabus. В 2021 году - 51 экологичный автобус ЛиАЗ 529267. Машины заменили старые составы, работающие на дизельном топливе.

Напомним, что автобусы были закуплены благодаря участию в нацпроектах «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Экология».

Сегодня по улицам курсируют 100 автобусов на газе. Таким образом, более трети подвижного состава удалось заменить экологичный транспорт. До 2024 года планируется приобрести еще порядка 200 таких машин.