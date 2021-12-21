Омич по глупости проткнул другу глаз рапирой, тот чудом остался жив

Приятели заказали рапиры из Москвы и сразу решили их опробовать. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Довольно необычное увлечение двух 19-летний омичей чуть не обернулось настоящей трагедией. Как сообщают в пресс-службе полиции, к ним поступило сообщение о том, что поступил молодой человек с ранением головы рапирой.

Ночью с воскресенья на понедельник студента политехнического университета доставили с серьезными повреждениями головы в больницу скорой помощи. Как утверждают врачи, парень чудом не лишился глаза.

Произошло все случайно. Двое юношей, пострадавший Даниил Калинин и его друг Иван Комаровский, заказали для занятий фехтованием два клинка. Когда опасный спортивный инвентарь пришел, приятели отправились на улицу и устроили настоящую дуэль. Опробовали рапиры прямо во дворе по улице Багратиона, но не потрудились воспользоваться средствами защиты. Как результат – Даниил оказался на операционном столе с серьезной угрозой здоровью и зрению.

«Приятель пострадавшего сделал выпад в сторону оппонента и нанес укол в область лица, причинив телесные повреждения. Буквально час спустя омич почувствовал ухудшение состояния, ему понадобилась медицинская помощь», - говорится в официальном сообщении пресс-службы УМВД по региону.

После происшествия парня увезли в городскую БСМП №1, где врачи совершили уже настоящее чудо: несмотря на то что молодой человек поступил с проникающим ранением в глаз и углубился на 6 см, здоровье да и зрение Даниила медикам удалось сохранить.

«Удар пришелся в полглазничную область, у пострадавшего диагностированы повреждение кости черепа, ушиб головного мозга средней ияжести и внутримозговая гематома. Врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы все жизненно-важные функции мозга были сохранены», - прокомментировали случай в министерстве здравоохранения Омской области.

В настоящее время пострадавший находится под присмотром медиков. Рапиры изъяты и направлены на экспертизу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.