Благоустройство Городского сада в Омске начнут в апреле

Работу по благоустройству парка начнут ближайшей весной. Фото: Аца КОШТЭ

В центре Омска к благоустройству готовится крупная территория. Городской сад, который находится недалеко от ТЮЗа, уже начали подготавливать к реконструкции. Часть территории огородили строительным забором и убрали старую поросль. К выполнению работ подрядчик ООО «ЗавГор» должен приступить с 15 апреля, как сообщили в пресс-службе мэрии.

- Завершить первый этап благоустройства – 1 сентября. На реализацию этого выделено около 20 миллионов рублей, – отметил заместитель главы администрации Центрального округа Евгений Михеев.

За лето строителям придется поменять покрытие тротуаров плиткой, установить гранитные бордюры, а также поставить скамейки, урны со стороны улицы Карла Маркса. Дальнейшее благоустройство продолжат в 2023 году. Для него уже разрабатывают проектно-сметную документацию.