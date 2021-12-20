Омские безмасочники заплатили почти 50 миллионов штрафов

Многие омичи игнорируют требование носить маски. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске продолжают действовать антиковидные ограничения. За их соблюдениям следят специалисты министерства региональной безопасности Омской области, совместно с другими ведомствами и администрацией.

По их данным, за прошлую неделю в Омске без масок в транспорте поймали 145 человек. Среди нарушителей оказались 7 водителей. В торговых центрах за этот же период нашли 155 нарушений ограничительных мер.

За всю пандемию в Омской области выписали штрафов почти на 50 миллионов рублей. Юридические лица заплатили 16 041 500 рублей, а остальную сумму 33 904 940 рублей внесли обычные омичи.