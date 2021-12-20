Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 7:53

Омские безмасочники заплатили почти 50 миллионов штрафов

Более 100 нарушений каждую неделю фиксируют в транспорте и торговых центрах
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Многие омичи игнорируют требование носить маски.

Многие омичи игнорируют требование носить маски.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске продолжают действовать антиковидные ограничения. За их соблюдениям следят специалисты министерства региональной безопасности Омской области, совместно с другими ведомствами и администрацией.

По их данным, за прошлую неделю в Омске без масок в транспорте поймали 145 человек. Среди нарушителей оказались 7 водителей. В торговых центрах за этот же период нашли 155 нарушений ограничительных мер.

За всю пандемию в Омской области выписали штрафов почти на 50 миллионов рублей. Юридические лица заплатили 16 041 500 рублей, а остальную сумму 33 904 940 рублей внесли обычные омичи.