Новую набережную в Омске хотят построить к 2027 году

Завершить работы по строительству новой набережной хотят в 2027 году. Фото: 2ГИС

Понемногу все же идут работы по осуществлению смелой задумки создать единую набережную от железнодорожного вокзала до Нефтяников. О ней уже неоднократно говорил губернатор, даже предлагали примерный план. В нем предусматривалось 11 хабов, основных развлекательных зон, связанных пешеходным маршрутом. Сейчас проект приобретает все больше ясности.

Как отметил на пресс-конференции министр энергетики Омской области Антон Гаак, построить набережную планируют в 2027 году. Уже на 2022 год планируют проведение необходимых исследований берега и составление окончательного плана внешнего вида набережной.

- Большая набережная Тухачевского почти готова, но пустынна. Нет освещения. Требуется капитальный ремонт и наполнение. Мы сейчас работаем над архитектурной концепцией этого участка. Отсутствует совершенно набережная от Изумрудного берега до хоккейной академии «Авангард», но там уже просто, видимо, будет велопешеходная дорожка, и всё. Без изысков. Есть отдельный, но сложный пазл - это мост через реку Омь, по проекту - от «шара Бухгольца» до улицы Музейной, - рассказал о планах директор Центра компетенций по вопросам городской среды Алексей Сокин.